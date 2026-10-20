الرئيسية/اقتصادإقفال طرح أكتوبر من الصكوك المحلية بـ6.7 مليار ريالقسمت الإصدارات إلى أربع شرائح20 أكتوبر 2026 20:28آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 20:33المركز الوطني لإدارة الدينأأالرياض:أخبار 24الريال السعودياستثمار الصكوكإصدار الصكوكالمركز الوطني لإدارة الدينبرنامج الصكوك المحليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمازن السديري يرأس الاجتماع الثلاثين لمجلس أمناء الأكاديمية المالية نمو إيرادات قطاع الأعمال قصيرة المدى 3% في أغسطس"تاسي" يتراجع 1.7% مسجلاً أدنى إغلاق منذ أبريل 2021أرباح "سابك للمغذيات" تتراجع 62% إلى 484 مليونًا بالربع الثالث