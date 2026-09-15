الرئيسية/اقتصادإقفال طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بـ1.6 مليار ريالقسمت الإصدارات إلى ست شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 205 ملايين ريال15 سبتمبر 2026 19:35آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 19:35المركز الوطني لإدارة الدين أأالرياض:أخبار 24المركز الوطني لإدارة الدينالسعوديةصكوكإدارة الدينالصكوك المحليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرق تغلق جولة استثمارية من الفئة "Series A" بقيمة 329.5 مليون دولار التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز 82 مليار دولار "ساما" تعلن بدء قبول "مدى" في قطر و"هميان" بالسعوديةحصر تنفيذ التصرفات العقارية بحائل والشرقية على السجل العقاري