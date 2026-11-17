الرئيسية/اقتصادإقفال طرح نوفمبر من الصكوك المحلية بـ2.257 مليار ريالقسمت الإصدارات إلى خمس شرائح17 نوفمبر 2026 21:52آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 21:54إقفال طرح نوفمبر من الصكوك المحلية بـ2.257 مليار ريالأأالرياض:أخبار 24السندات الحكوميةصكوكالاقتصاد السعودياستثمارتمويلالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بمقدار 11 نقطة وبتداولات 3.5 ملياراتللعام الثالث.. "الاستثمارات العامة" يتصدر علامات الصناديق السيادية5.78 تريليون ريال قيمة الأصول غير الملموسة للشركات المدرجةمجمع طباعة المصحف يوقع عقودًا إنتاجية وتطويرية بـ300 مليون