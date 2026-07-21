الرئيسية/اقتصادإقفال طرح يوليو من الصكوك المحلية بـ5.3 مليارقسمت الإصدارات إلى خمس شرائح.. بلغ حجم الشريحة الأولى 3.830 مليار21 يوليو 2026 21:18آخر تحديث : 21 يوليو 2026 21:29المركز الوطني لإدارة الدينأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني لادارة الدين العامالصكوكالاقتصاد السعوديالصكوك المحليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةدعم التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي بـ 31 مبادرة26.6 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوعانخفاض الإنفاق الأسبوعي 8.5% بإجمالي 13 مليار ريالسوق الأسهم يغلق منخفضًا 43 نقطة بتداولات 4.4 مليارات