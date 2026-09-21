الرئيسية/اقتصاد"إكزوبوت".. الكشف عن تفاصيل أول سيارة كهربائية سعوديةشحن كامل خلال 30 دقيقة، وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س21 سبتمبر 2026 20:44آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 21:57سيارة "إكزوبوت" أول سيارات شركة "سير"أأالرياض:أخبار 24سيرالسيارات الكهربائيةصناعة السياراتالسياراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"تاسي" يتراجع 68 نقطة بسيولة 3.6 مليار ريالاليوم الوطنيعلى شاطئ الدمام.. بدأ اقتصاد المملكة رحلته نحو العالمولي العهد يطلق سيارة "إكزوبوت" أولى سيارات شركة "سير" الناقل الاقتصادي الجديد يطلق أولى رحلاته من الدمام