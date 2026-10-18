الرئيسية/اقتصادإنتاج أعضاء "المجلس الدولي للتمور" يبلغ 6 ملايين طن سنويًايشكل 60% من الإنتاج العالمي18 أكتوبر 2026 22:46آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 23:07جانب من أعمال الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمورأأمسقط:أخبار 24التمورالتمور السعوديةمسقطالمجلس الدولي للتمورالتعليقاتأأخبار ذات صلةتاسي يصعد 0.8% إلى 10190 نقطة بتداولات 2.3 مليار ريال"إنفاذ" يشرف على مزادات عقارية بـ167 مليونًا خلال أسبوع426 مليار دولار استثمارات القطاع الصناعي بدول الخليجالذكاء الاصطناعي يُصنّف 70% من البلاغات التجارية بدقة