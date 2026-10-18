الرئيسية/اقتصاد"إنفاذ" يشرف على مزادات عقارية بـ167 مليونًا خلال أسبوعبيع أكثر من 108 أصول عقارية عبر 32 مزادًا في مختلف مناطق المملكة18 أكتوبر 2026 14:46آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 14:51جناح إنفاذ في ـأحد المعارض العقاريةأأالرياض:أخبار 24مركز الاسناد والتصفيةمزادات عقاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة426 مليار دولار استثمارات القطاع الصناعي بدول الخليجالذكاء الاصطناعي يُصنّف 70% من البلاغات التجارية بدقةأرباح "نادك" تتراجع 43% إلى 189 مليون ريال خلال 9 أشهر"التجارة" لمالكي المنشآت: راقبوا تعاملاتكم وتحويلاتكم المالية