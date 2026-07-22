الرئيسية/اقتصاد"إنفاذ" يطرح 541 أصلًا عقاريًا للبيع الشهر المقبلالرياض تتصدر بـ10 مزادات، ومكة المكرمة تسجل أعلى عدد من الأصول المطروحة22 يوليو 2026 09:34آخر تحديث : 22 يوليو 2026 13:49مشاركة لمركز إنفاذ في إحدى الفعالياتأأالرياض:أخبار 24مركز الاسناد والتصفيةمزاداتمزادات عقاريةالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العربية للأنابيب" توقع عقدًا مع "أرامكو" بقيمة 68 مليون ريالبنك البلاد يقر توزيع 750 مليون ريال أرباحًا نقدية عن النصف الأول النفط يتجاوز مجددا عتبة 95 دولارا والذهب يقترب من ذروة أسبوعين"الدعيلج" يستكشف في "فارنبرة" فرص الشراكات بصناعة الطيران