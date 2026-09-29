الرئيسية/اقتصادإنفاق 13.37 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال أسبوعإجمالي الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بلغ 2.11 مليار29 سبتمبر 2026 17:40آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 17:40شخص يقوم بعملية دفع غير تلامسية باستخدام بطاقة ائتمانأأالرياض:أخبار 24الانفاق التجاريمستوى الانفاق في السعوديةمبيعات التجزئةالبنك المركزينقاط البيعساماالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يتراجع 1.2% مسجلًا أدنى إغلاق منذ ينايراعتماد مخطط "مسك تاروت" على مساحة 5 ملايين م2اتفاقية جديدة لتسهيل تأجير اليخوت الخاصة في البحر الأحمر"الحفر" توقع عقد 4 حفارات بحرية مع "عمليات الخفجي" بملياري ريال