الرئيسية/اقتصادإيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" عن يوليو7.5 مليارات إجمالي الدعم السكني المودع منذ يناير 202626 يوليو 2026 12:33آخر تحديث : 26 يوليو 2026 13:03صندوق التنمية العقارية أأالرياض:أخبار 24الدعم السكنيصندوق التنمية العقاريةالصندوق العقاريبرنامج الدعم السكنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسعودية للشحن تدشن خطًا جويًا جديدًا بين الرياض وملبورن1.17 مليار ريال أرباح "سليمان الحبيب" بالنصف الأولتحديات سلاسل الإمداد تهبط بأرباح "سابك للمغذيات" 21%صرف 199 مليونًا مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح