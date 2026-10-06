الرئيسية/اقتصادإيداع 197 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم بلغ 397 مليونًا لقاء توريد 260 ألف طن6 أكتوبر 2026 11:06آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 11:06مزارع في أحد حقول القمحأأالرياض:أخبار 24الشركة الوطنية لامدادات الحبوبالمزارعينالقمحالهيئة العامة للامن الغذائيالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الاستثمارات يمدد قرض بمليار ريال لـ"إعمار المدينة"المراعي تستهدف توزيع 40% إلى 60% من صافي الأرباحالنفط يُحافظ على مكاسبه والذهب يتراجع رغم استمرار التوترات"زاتكا" تدعو لتقديم نماذج استقطاع سبتمبر قبل 10 أكتوبر