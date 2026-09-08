الرئيسية/اقتصاداتحاد الغرف يدرس إعادة وظائف التعهيد إلى المملكةتعزيز المحتوى المحلي وخلق المزيد من فرص العمل ونقل المعرفة والتقنية8 سبتمبر 2026 12:07آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 12:07مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياضأأالرياض:أخبار 24القطاع الخاصاتحاد الغرف التجاريةالاستشاراتهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإحصاء: انخفاض الناتج المحلي 4.7% بالربع الثاني النفط يواصل الارتفاع والذهب يعزز مكاسبهإطلاق برنامج "قيّم" لتقييم قدرات الشركات الهندسية"موانئ" تمدد الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت حتى نوفمبر