الرئيسية/اقتصاداتفاقية جديدة لتسهيل تأجير اليخوت الخاصة في البحر الأحمرلتخفيف الأعباء الإجرائية والتكاليف على مُلّاك اليخوت29 سبتمبر 2026 12:04آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 12:04الهيئة السعودية للبحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم مع شركة السجلات البحرية والتجارية لجزر "مارشال" أأجدة:أخبار 24اليخوتترخيص اليخوتالهيئة السعودية للبحر الأحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الحفر" توقع عقد 4 حفارات بحرية مع "عمليات الخفجي" بملياري ريالانخفاض الصادرات الخدمية 16.5% إلى 59.5 مليار بالربع الثاني تنفيذ مشروع لصيانة إنارة شمال بريدة بـ17 مليون ريالالنفط فوق 105 دولارات والذهب قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع