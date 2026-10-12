الرئيسية/اقتصاداتفاقية لوجستية بين "سال" و"سبل" لمدة 3 أعوامبهدف تعزيز عمليات المناولة ونقل الشحنات البريدية12 أكتوبر 2026 09:49آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 09:49مبنى تابع لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال"أأالرياض:أخبار 24مؤسسة البريد السعوديالبريدتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الطاقة: المملكة ستثبت للعالم قدرتها على التعامل مع مختلف الظروفالنفط يتراجع بضغط الإمدادات الروسية.. والذهب يرتفعمذكرات تعاون بين المملكة والكويت وقطر ومصر بالطاقةوزير الطاقة: الرياض عاصمة الطاقة ولا يمكن كسر شوكتنا