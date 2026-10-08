الرئيسية/اقتصاد اتفاق سعودي إماراتي للربط الكهربائي والسككييهدف الاتفاق إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة في هذه القطاعات8 أكتوبر 2026 15:25آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 15:25ع / اقتصادي / سمو وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية ووزير الاستثمار الإماراتي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية 1448-04-27 هـ(واس)أأالرياض :أخبار 24وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنيةالبنية التحتيةالإمارات العربية المتحدةالاستثمارالتعليقاتأأخبار ذات صلةمحافظ "ساما": مخاطر تدفقات الأموال محدودة والسيولة مرتفعة"الموارد البشرية" تُبرم 20 اتفاقية لتطوير الخدمات بالشرقية"جاز العربية" تفوز بترسية عقد مشروع "غزلان 1"301.9 مليون ريال أرباح "إكسترا" في 9 أشهر