الرئيسية/اقتصادنمو إيرادات تجارة الجملة والتجزئة 3.2% في الربع الثانيارتفاع المبيعات الإلكترونية 9.8% وتعويضات المشتغلين 9%30 أغسطس 2026 10:33آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 11:12تقرير هيئة الإحصاء عن إيرادات تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني 2026أأالرياض:أخبار 24قطاع التجارةالهيئة العامة للإحصاءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوكبا": المحاسب مسؤول عن التقارير والمعلومات التي يصادق عليهامصرف الإمارات المركزي يجري تفتيشًا بفروع بنك مصر مهرجان العنب ينشط اقتصاد القصيمترامب: اتفاق يمنح أمريكا حصة ضخمة من نفط فنزويلا