الرئيسية/اقتصادارتفاع تكاليف البناء 2.3% خلال أكتوبر 2026زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني 2.2% وغير السكني 2.7% على أساس سنوي23 نوفمبر 2026 09:46آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 09:46أعمال إنشائية بأحد المواقعأأالرياض:أخبار 24الرقم القياسي لتكاليف البناءاحصائياتالهيئة العامة للإحصاءارتفاع تكاليف البناءالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذهب يتعافى من أدنى مستوياته والنفط يتراجع طرح فرصة استثمارية بحديقة الملك فهد في المدينة موسم "الخضير" ينعش حقول الذرة الرفيعة وأسواق جازان غدًا.. انطلاق "فوديكس السعودية" بمشاركة 800 علامة تجارية