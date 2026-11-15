الرئيسية/اقتصاداستثمارات خضراء بـ7.7 مليار دولار ضمن سلسلة "العمل المناخي"دعم التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي15 نوفمبر 2026 21:08آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 22:31صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر (COP31)أأجدة:أخبار 24المناختركياالتغير المناخيالبنك الاسلامي للتنميةالتنمية المستدامةالاستثماراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةصفقات القطاع السكني تتراجع 16% وارتفاع متوسط قيمتها 3%خاصتداولات عقارية بـ2.5 مليار ريال خلال أسبوعسوق الأسهم يتراجع 68 نقطة بتداولات 2.7 مليار ريال"التجارة" تستدعي 2214 مكبر صوت Bose