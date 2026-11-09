الرئيسية/اقتصاداستقرار أسعار النفط والذهب يواصل الصعودمع انحسار مخاوف الضربات على إيران بعد تصريحات ترامب9 نوفمبر 2026 03:38آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 09:41يواصل الذهب بريقه كأصل استثماري آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.أأواشنطن:أخبار 24النفطامريكااسعار النفطدونالد ترامبالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلةانخفاض أرباح "معادن" 24% إلى 1.7 مليار ريال بالربع الثالثأرباح "أديس" تتراجع 23% إلى 460 مليونًا في 9 أشهرقطار الحرمين في المدينة.. فرص استثمارية بقطاعات متعددة توقيع اتفاقيات مشروع "واصل الحرم" بقيمة 5.6 مليار ريال