الرئيسية/اقتصاداعتماد 13 مبادرة لدعم نمو المنشآت تشمل الوصول إلى الأسواق والفرص والتمويل وبيئة الأعمال والابتكار16 سبتمبر 2026 19:13آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 19:20الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030المنشاتالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"المنشات الصغيرةمجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ساما" يتيح خدمة Tap to Pay على أجهزة آيفون قريبًا السياحة تطلق النسخة الثانية من منتدى "TOURISE 2027"إنشاء مصنع لتخزين وتوزيع الغاز في حائل بـ70 مليونا "سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 مليارات