الرئيسية/اقتصاداعتماد 812 مواصفة قياسية خليجية و25 لائحة فنية"التقييس" يعتمد 9 ترجمات لمواصفات خليجية و18 تعديلًا فنيًا لمواصفات دولية18 سبتمبر 2026 11:31آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 11:31اجتماع المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أأالرياض:أخبار 24حماية المستهلكدول مجلس التعاون الخليجيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يتراجع للجلسة الثالثة والذهب يرتفع بدعم الدولارالبيئة توقّع 5 شراكات لتعزيز الابتكار الزراعي والبيئيأسس تعلن بدء أعمال البناء في مشروع عين أسس.. مدينة العشر دقائق"سوق الأسهم" ينهي الأسبوع منخفضًا بتداولات 5.2 مليارات