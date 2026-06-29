الرئيسية/اقتصاد"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً إعلاميًا بـ600 مليون ريال"توق للعلاقات العامة" ستقدم خدمات إعلامية وتسويقية لمدة 3 سنوات29 يونيو 2026 12:08آخر تحديث : 29 يونيو 2026 12:08الأثر المالي المتوقع للعقد سيظهر بدءاً من الربع الثاني 2026أأالرياض:"أخبار 24"توقيع عقودالمجموعة السعودية للابحاث والاعلامتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يعلّق بعض الرسوم على الأسمدة المغربيةسوق الحرفيين ينبض بروح التراث في "زاوية 97" بجدةالنفط يرتفع رغم الهدوء بمحيط مضيق هرمز"السعودية" تتيح تعديل الحجوزات لمرة واحدة دون رسوم إضافية