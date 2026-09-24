الرئيسية/اقتصاد"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً مع "الثقافة" لتشغيل وإدارة "الثقافية"لمدة 3 أعوام اعتبارًا من 25 أغسطس 202624 سبتمبر 2026 16:24آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 16:40شعار مجموعة السعودية للأبحاث والإعلامأأالرياض:أخبار 24المجموعة السعودية للأبحاث والإعلاموزارة الثقافةتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلة "سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.5 مليارات ريال"سار" تُوقع اتفاقية لتمويل شراء 10 قطارات ركاب جديدة"أنابيب الشرق" توقّع عقدًا مع "أرامكو" لتصنيع وتوريد أنابيب صلب"أكوا باور" تبدأ التشغيل التجاري الأولي لمحطة القصيم 1