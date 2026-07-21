الرئيسية/اقتصاد"الأبحاث والإعلام" توقع عقد رعاية وإعلان مع "STC" للدوري السعوديمنح STC حقوقاً حصرية في فئة الاتصالات طوال مدة العقد21 يوليو 2026 10:35آخر تحديث : 21 يوليو 2026 10:35شعار المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام يتصدر واجهة مقر الشركةأأالرياض:أخبار 24المجموعة السعودية للابحاث والاعلامالتعليقاتأأخبار ذات صلةبنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي بـ5 ملياراتنمو أرباح "الأهلي السعودي" 7.6% إلى 6.6 مليار بالربع الثانيأرباح مصرف الراجحي ترتفع 14% إلى 7 مليارات بالربع الثانيواشنطن تفرض رسومًا 50% على منتجات كندية