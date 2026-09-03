الرئيسية/اقتصاد"الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمحموزعة على 3 موانئ رئيسية3 سبتمبر 2026 10:00آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 10:00Hands holding wheat grains with a wheat field in the background. — قمحأأالرياض:أخبار 24الامن الغذائيالقمحاستيراد القمحالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالدولارتراجع طفيف للنفط وسط ضبابية التصعيد والذهب يرتفع18 مكونًا وفرص بـ15 مليارًا.. قفزة في توطين صناعة المياهالقصبي يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك