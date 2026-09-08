الرئيسية/اقتصادالإحصاء: انخفاض الناتج المحلي 4.7% بالربع الثاني الأنشطة غير النفطية تنمو 0.9% في الربع الثاني8 سبتمبر 2026 09:47آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 10:38الهيئة العامة للإحصاءأأالرياض:أخبار 24الأنشطة النفطيةالناتج المحلي الإجماليالهيئة العامة للاحصاءالأنشطة غير النفطيةالانشطة التجاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يواصل الارتفاع والذهب يعزز مكاسبهإطلاق برنامج "قيّم" لتقييم قدرات الشركات الهندسية"موانئ" تمدد الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت حتى نوفمبر"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 مليارات