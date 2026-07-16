الرئيسية/اقتصادالإنفاق التنموي للأوقاف يتجاوز 200 مليون ريالشملت أكثر من 100 مليون ريال لبرامج الإسكان16 يوليو 2026 21:23آخر تحديث : 16 يوليو 2026 21:27الهيئة العامة للأوقاف ضمن وفد المملكة الرسمي في المنتدى السياسي رفيع المستوىأأنيويورك:أخبار 24التعليمالاوقافالاسكانالهيئة العامة للاوقافالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تنفيذ نظام رقمي موحد لمشاريع "مطار الملك سلمان""سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.3 ملياراتاتفاقية "سعودية صينية" لتطوير مشروع للهيدروجين والأمونيا الخضراء"التجارة" تنفذ 6.9 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية بالربع الثاني