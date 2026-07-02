الرئيسية/اقتصادالبحر الأحمر العالمية تستلم أرض مشروع متعدد الاستخدامات بالمدينةبمساحة 63.1 ألف متر وبعقد يستمر 50 عامًا2 يوليو 2026 11:29آخر تحديث : 2 يوليو 2026 11:29تاريخ سريان العقد يبدأ من 1 يوليو 2026أأالمدينة المنورة:"أخبار 24"المدينة المنورةشركة البحر الاحمر الدوليةتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلة"المنافسة" تقبل 21 طلب تركز اقتصاديسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريالالبنك الدولي: المملكة نموذج عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي بالتعليم"الأمن الغذائي" تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح