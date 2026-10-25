الرئيسية/اقتصادالبديوي: الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالمبناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار25 أكتوبر 2026 17:33آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 17:33جانب من مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي (WIF2026) المنعقد في دولة قطرأأالدوحة:أخبار 24جاسم البديويالخليجقطرالاقتصاد الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات46 مزادًا عقاريًا تحقق مبيعات بـ320 مليون ريال في أسبوع"ريف السعودية" يحقق قفزات نوعية في الإنتاج الزراعي بنمو تجاوز 100%خاصبيع أرض سكنية في المدينة المنورة بـ1000 ريال