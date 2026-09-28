الرئيسية/اقتصاد"البنوك" تطلق حملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةمبادرة وطنية جديدة تبرز الخدمات المصرفية غير التمويلية28 سبتمبر 2026 16:42آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 16:42شعار حملة "من… إلى، البنوك السعودية معك بكل خطوة"أأالرياض :أخبار 24البنوك السعوديةالمنشات الصغيرةالقطاع المصرفيهيئة المنشات الصغيرة والمتوسطةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 مليار ريالإطلاق 5 برامج لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع الماليتحالف "نقل المياه" و"أكوا" يدرس مشروعات مائية في سوريامصدر: المملكة تستأنف تصدير النفط عبر خط شرق - غرب