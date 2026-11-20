الرئيسية/اقتصاد"التجارة" تنفذ 2,076 جولة رقابية على سخانات المياهالتزام المنتجات المعروضة بمتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة 20 نوفمبر 2026 05:57آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 05:57تنفذ 2,076 زيارة تفتيشية على منافذ بيع سخانات المياهأأالرياض:أخبار 24الطاقةوزارة التجارةسخانات المياهالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 2.9 مليار ريال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي والحد الأدنى على مشاريع الطرق"السوق المالية" تقبل دعوى جماعية ضد "السعودي الألماني"المملكة المتحدة توقع عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض