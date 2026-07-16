الرئيسية/اقتصاد"التجارة" تنفذ 6.9 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية بالربع الثاني 71 ألف بلاغ و313 مخالفة خلال الربع الثاني بانخفاض نسبته 29% 16 يوليو 2026 16:31آخر تحديث : 16 يوليو 2026 16:31مبنى وزارة التجارةأأالرياض:أخبار 24وزارة التجارةجمعية حماية المستهلكالتجارة الالكترونيةمجلس التجارة الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.3 ملياراتاتفاقية "سعودية صينية" لتطوير مشروع للهيدروجين والأمونيا الخضراء"موانئ" توقع 7 اتفاقيات لوجستية باستثمارات تقارب مليار ريال"السعودي الألماني" تعيّن "العنزي"رئيساً لمجلس الإدارة