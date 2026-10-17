الرئيسية/اقتصادالجدعان: استثمارات السعودية حدّت من تداعيات صدمة الطاقةوزير المالية يؤكد متانة الاقتصاد العالمي ويحذر من تصاعد الدين العام17 أكتوبر 2026 10:43آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 10:43الجدعان وإلى يساره جورجيفا خلال المؤتمر الصحفي — AFPأأبانكوك:أخبار 24صندوق النقد الدوليوزير الماليةمحمد الجدعانالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرنت يلامس 110 دولارات وسط توتر الشرق الأوسطمزارع الجوف تحوّل التمور إلى صناعات غذائية مبتكرة "السياحة" تتيح تقسيط غرامات المنشآتمديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق فرصه