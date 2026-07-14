الرئيسية/اقتصادالجدعان: "الإيرادات المحدَّث" يرفع مستوى الامتثال بسداد المستحقاتيُسهم النظام في تنظيم إدارة الإيرادات الحكومية14 يوليو 2026 20:35آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:55وزارة الماليةأأالرياض:أخبار 24وزارة المالية السعوديةنظام إيرادات الدولةمحمد الجدعانرؤية المملكة 2030التعليقاتأأخبار ذات صلة14.2 مليار ريال إجمالي إنفاق المستهلكين في أسبوع انطلاق النسخة الـ 10 من مبادرة مستقبل الاستثمار أكتوبر القادمبدء السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في الرياضالمملكة تستعرض أبرز إنجازاتها في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة