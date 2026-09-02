الرئيسية/اقتصادالجدعان: الاقتصاد العالمي بحاجة لتعزيز مرونته ضد الصدماتفي ختام مشاركته في اجتماع "مجموعة العشرين"2 سبتمبر 2026 09:47آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 09:47وزير المالية محمد الجدعانأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الأمريكيةوزير الماليةمحمد الجدعاندول مجموعة العشرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يواصل مكاسبه والذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 3 أسابيعخدمة شحن جديدة بميناءي جدة والملك عبداللهالجدعان يجري مباحثات دولية حول استقرار الاقتصاد العالمي"إدارة الدين" يصدر صكوكًا دولية بـ3.25 مليارات دولار