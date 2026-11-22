الرئيسية/اقتصاد"الحفر العربية" توقع عقداً بـ1.5 مليار مع عمليات الخفجيلتوفير وتشغيل منصتي خدمات بحرية ذاتية الدفع لمدة 10 و15 عاماً22 نوفمبر 2026 09:28آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 09:29منصة حفر نفطية تابعة لشركة الحفر العربيةأأالرياض:أخبار 24شركة الحفر العربيةالحفر البحريالخفجيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات سبتمبر وأكتوبرمخاوف الإنفاق والعوائد تهزّ أسهم الذكاء الاصطناعيسنابل الذرة تكسو سهول تهامة عسير بالخضرة استعدادًا لموسم الحصادجمعية القلب وأسترازينيكا تعززان الابتكار في الرعاية القلبية