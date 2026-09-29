الرئيسية/اقتصاد"الحفر" توقع عقد 4 حفارات بحرية مع "عمليات الخفجي" بملياري ريالارتفاع سجل أعمال الحفر العربية إلى نحو 18 مليار ريال29 سبتمبر 2026 10:39آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 10:39منصة حفر نفطية كبيرة تابعة لشركة الحفر العربيةأأالرياض:أخبار 24شركة الحفر العربيةالنفطالخفجيالتعليقاتأأخبار ذات صلةانخفاض الصادرات الخدمية 16.5% إلى 59.5 مليار بالربع الثاني تنفيذ مشروع لصيانة إنارة شمال بريدة بـ17 مليون ريالالنفط فوق 105 دولارات والذهب قرب أدنى مستوى في 7 أسابيعتطوير مشروع ضمن "بوابة الملك سلمان" في مكة بـ21 مليار ريال