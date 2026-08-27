الرئيسية/اقتصادالحقيل: تبوك تشهد حراكاً تنموياً ومشروعات نوعية تجاوزت 2.3 مليارأكد أهمية موقعها الاستراتيجي في دعم التنمية ونمو القطاع الخاص27 أغسطس 2026 12:47آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 12:47منطقة تبوكأأتبوك:أخبار 24ماجد الحقيلالمشاريع التنمويةوزارة البلديات والإسكانمنطقة تبوكالتعليقاتأأخبار ذات صلةمن كرنفال بريدة إلى الأسواق العالمية.. صادرات التمور تقترب من المليارينالنفط يواصل التراجع والذهب يستعيد مكاسبهتأهيل شركات لتشغيل سيارات الأجرة العامة في المدينة"هيئة المقاولين" تستكشف تقنيات البناء المتقدمة في فرنسا