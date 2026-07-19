الرئيسية/اقتصادالخرج.. عملاق إنتاج التمور بالمملكة بـ 90 ألف طن سنويًا 6 آلاف فرصة عمل موسمية يوفرها قطاع التمور 19 يوليو 2026 18:15آخر تحديث : 19 يوليو 2026 19:00محافظة الخرج من أبرز مصادر إنتاج التمور في المملكةأأالخرج:أخبار 24الخرجالمركز الوطني للنخيل والتمورالتمور السعوديةمهرجان التمورالتعليقاتأأخبار ذات صلةانخفاض متوسط سعر العقار بجدة 58%سوق الأسهم يغلق منخفضًا 3.46 نقطة بتداولات 2.3 مليار"التأمينات الاجتماعية" توقع اتفاقية لتقديم حلول تمويلية للمتقاعدين تحديث شامل لضوابط تأسيس شركات الأمانات والبلديات