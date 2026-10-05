الرئيسية/اقتصاد"الدرعية" ترسي عقدين إنشائيين بـ2.73 مليار رياللتطوير 5 فنادق فاخرة و3 مبانٍ للمساكن الفندقية في ميدان الدرعية5 أكتوبر 2026 16:04آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 16:04 الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو خلال حفل ترسية العقودأأالدرعية:أخبار 24مشاريع تحت الانشاءتوقيع عقودشركة الدرعيةالفنادقالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقصبي يعيّن أعضاء مجلس إدارة غرفة حفر الباطنالناصر: أرامكو قادرة على توفير 12 مليون برميل خلال أيامترسية مناقصة لاستيراد 683 ألف طن قمحضبط 106 حالات اشتباه بالتستر التجاري في سبتمبر