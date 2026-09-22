الرئيسية/اقتصادالذكاء الاصطناعي يتصدر نمو السجلات التجارية بـ31%نمو القطاعات الواعدة في الرؤية بنسب تتراوح بين 9% و31%22 سبتمبر 2026 14:21آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 14:21مبنى وزارة التجارةأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030السجلات التجاريةوزارة التجارةالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة 793 مليار دولار رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليجتوقيع اتفاقية بيع أرض ضمن وجهة مسار بـ220 مليون ريالالسوق المالية توافق على طلب "أديس" زيادة رأس المال 100%ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء 2.3% في أغسطس