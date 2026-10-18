الرئيسية/اقتصادالذكاء الاصطناعي يُصنّف 70% من البلاغات التجارية بدقة"التجارة": ضبط 1.3 مليون منتج مخالف قبل توريده للأسواق18 أكتوبر 2026 11:09آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 11:32مبنى وزارة التجارةأأالرياض:أخبار 24حماية المستهلكوزارة التجارةالغش التجاريالذكاء الاصطناعيالبلاغاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةأرباح "نادك" تتراجع 43% إلى 189 مليون ريال خلال 9 أشهر"التجارة" لمالكي المنشآت: راقبوا تعاملاتكم وتحويلاتكم المالية السياري: أمن الطاقة واستدامة الاستثمار ركيزتان لاستقرار الاقتصاد العالميالجدعان: استثمارات السعودية حدّت من تداعيات صدمة الطاقة