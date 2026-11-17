الرئيسية/اقتصادالذهب قرب أدنى مستوى في عام والنفط يتراجعوسط توقعات بزيادة المعروض رغم التوتر في الخليج17 نوفمبر 2026 04:00آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 09:24سبائك الذهب الخالص، رمز الثروة والاستقرار الاقتصادي، معروضة بتألقها الطبيعي.أأواشنطن:أخبار 24مضيق هرمزالنفطالصيناسعار النفطالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلة508 ملايين ريال لتعزيز منظومة المياه شمال الرياضاتفاقية لتطوير أصول فندقية بوادي صفار بقيمة 2.4 مليار ريالتاسي أخضر عند مستوى 10264 نقطة بتداولات 3.6 ملياراتالمشيطي: نمو الإنتاج الزراعي بالمملكة إلى 13 مليون طن