الرئيسية/اقتصادالذهب يقفز إلى أعلى مستوى والنفط يرتفع 1%صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4432.74 دولارًا للأوقية12 أغسطس 2026 02:04آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 05:35ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7%أأواشنطن:أخبار 24ارتفاع الاسعارالدولار الامريكيالمعادنالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلة44 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوع"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 5 ملياراتإطلاق خدمة تقييم معيار "ESG" لتمكين المنشآت الصناعية والتعدينية"الحفر العربية" تتلقى إشعاراً باستئناف تشغيل منصاتها البحرية المعلقة