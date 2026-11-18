الرئيسية/اقتصادالذهب يهبط لأدنى مستوى في عام والنفط يتراجعبضغط زيادة المخزونات الأمريكية وسط استمرار اضطرابات الملاحة في هرمز18 نوفمبر 2026 05:55آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 09:17سبائك ذهب صغيرةأأواشنطن:أخبار 24النفطالولايات المتحدة الامريكيةاسعار النفطايرانالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلةمشروعات مائية بـ10.9 مليار ريال لمنطقة القصيم إقفال طرح نوفمبر من الصكوك المحلية بـ2.257 مليار ريالسوق الأسهم يغلق منخفضًا بمقدار 11 نقطة وبتداولات 3.5 ملياراتللعام الثالث.. "الاستثمارات العامة" يتصدر علامات الصناديق السيادية