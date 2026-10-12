الرئيسية/اقتصاد"الراجحي": نفذنا 97% من استراتيجية سوق العملعدد السعوديين العاملين ارتفع إلى 2.7 مليون عامل خلال 5 سنوات12 أكتوبر 2026 21:31آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 21:58وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24سوق العملالاقتصادالاقتصاد السعوديالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةدول أوبك+: تكاليف الشحن والتأمين تتجاوز ثلث قيمة الشحنات المملكة تعزز تعاونها في مجال الطاقة مع 4 دولإطلاق الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنيةقرار وزاري بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة