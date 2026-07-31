الرئيسية/اقتصادالربط الجمركي والسككي مع الكويت يعزز التكامل التجاري واللوجستيتبادل فوري للبيانات الجمركية وتعاون في مشاريع السكك الحديدية31 يوليو 2026 11:09آخر تحديث : 31 يوليو 2026 16:21منفذ الخفجي البري الرابط بين المملكة والكويتأأالكويت:أخبار 24السكك الحديديةالتعاون الجمركيدولة الكويتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يتراجع 1% والذهب نحو أول ارتفاع شهري في 5 أشهرالدولار يهبط لأدنى مستوى أمام الين منذ شهرين"المحتوى المحلي" تعلن التوسع في اشتراط نسب الحد الأدنى"عِلم" تحقق 513 مليون ريال أرباحًا خلال الربع الثاني