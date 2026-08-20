الرئيسية/اقتصاد"الربط الجوي" و"السعودية" يرفعان السعة المقعدية للرحلات الدوليةلتحسين الربط الجوي وتعزيز نمو القطاع السياحي في المملكة20 أغسطس 2026 11:37آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 11:53داخل طائرة تابعة للخطوط السعوديةأأالرياض:أخبار 24الولايات المتحدةالصينالخطوط السعوديةطائرات الخطوط السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "الكرتون المقوّى" من الهند والصيننمو الإيرادات التشغيلية 6.1% خلال يونيو النفط يستقر والذهب يتراجع بعد مكاسب قياسية4 فرص استثمارية بالجوف لتعزيز السياحة البيئية