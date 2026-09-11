الرئيسية/اقتصادالربط الكهربائي الخليجي يجتاز سبعة معايير دولية بنجاحدعم دورها في تعزيز أمن الطاقة واستدامتها والتكامل الكهربائي11 سبتمبر 2026 06:41آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 06:41الربط الكهربائي الخليجي يجتاز سبعة معايير دولية بنجاحأأالرياض:أخبار 24هيئة الربط الكهربائي الخليجيالطاقةمجلس التعاون الخليجيالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلةأسعار الذهب تتراجع مع ترقب بيانات التضخمالرياض تستضيف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026"سوق الأسهم" ينهي الأسبوع منخفضًا بتداولات 4.1 ملياراتميناء جدة الإسلامي يستقبل سفينة "مورتن ميرسك" العملاقة