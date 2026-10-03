الرئيسية/اقتصادالرياض تحتضن منتدى تنظيم المياه "WREX" في نوفمبر منتدى WREX يجمع جهات دولية لبحث مستقبل تنظيم المياه 3 أكتوبر 2026 03:47آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 03:47تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياهأأالرياض:أخبار 24الهيئة السعودية للمياهالماءالخليج العربيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الجدعان" يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي موافقة أمنية و500 ألف ريال ضمان بنكي شرط لاستيراد البنادقالنفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب بيانات أمريكية5 فرص تدعم تطوير الموارد الزراعية والحيوانية بمكة